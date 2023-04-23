ЦСКА - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Украшением 24-го тура Премьер-лиги станет дерби ЦСКА - «Локомотив». Команды в отличной форме и крайне редко теряют очки. «Армейцы» всерьез включились в спор за второе место с «Ростовом» и «Спартаком», а соперник играючи выполнил задачу на 2023 год и избежал вылета, но при этом команда Михаила Галактионова выглядит мощно, интересно и радует своих болельщиков хорошим футболом.

С 19:30 показ дерби на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Беларусь 5». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.