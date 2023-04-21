Тарханов: «Фернандес может завершить карьеру»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

Напомним, сегодня, 21 апреля, стало известно о том, что Фернандес покинул «Интернасьонал», за который он выступал с начала текущего года на правах аренды.

По мнению Тарханова, в случае возвращения защитник сможет усилить ЦСКА. Однако специалист не исключил и того, что 32-летний Фернандес может завершить игровую карьеру.

«Ещё неизвестно вернётся ли он или в Бразилии останется. Может и завершить карьеру вообще. Сложно предположить, зачем он вообще ушёл и дальнейший его план», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

За ЦСКА Фернандес выступает с 2012 года. В общей сложности в составе «красно-синих» защитник провёл 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач.