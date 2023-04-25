Кузьмичёв: Хорошо, что «Локомотив» начал брать очки

Известный функционер Владимир Кузьмичёв после ЦСКА – «Локомотив» (1:1) высказался об игре «железнодорожников» под руководством Михаила Галактионова.

«Пока «Локомотиву» нужно время. Хорошо, что на этом отрезке «железнодорожники», по крайней мере, начали брать свои очки. И проявлять характер. С тем же ЦСКА в меньшинстве сравняли – это дорогого стоит», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Специалист отметил, что в межсезонье тренер должен будет определиться с составом, и уже в следующем сезоне хочется увидеть от «Локомотива» хорошую игру с лидерами чемпионата. После 24 туров команда Галактионова занимает десятое место в РПЛ, набрав 29 очков.