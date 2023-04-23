Баринов сыграет с ЦСКА, несмотря на перелом

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов примет участие в воскресном матче чемпионата России против ЦСКА, несмотря на полученный им ранее перелом пальца руки.

«Перелом не помешает Баринову принять участие в матче с ЦСКА», - комментарий источника приводит ТАСС.

ЦСКА и «Локомотив» пересекутся в матче 24-го тура Премьер-лиги России в воскресенье вечером. Игра стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что «Локомотив» на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.