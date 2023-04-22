Заболотный: «В большом клубе — большое давление, и Федотов хорошо с ним справляется»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный ответил на вопрос о работе под руководством главного тренера команды Владимира Федотова.

«Он выстраивает хороший коллектив. Федотов — отличный мотиватор, мне очень нравится с ним работать. Изменился ли он со времени работы в «Сочи»? Такой же требовательный тренер. Понятно, что в большом клубе — большое давление, и он хорошо с ним справляется», — цитирует Заболотного официальный сайт «армейцев».

В текущем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач.

После 23 туров ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России, отставая от призового третьего места всего на одно очко.