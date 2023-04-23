Шишкин: «ЦСКА и «Локомотив» набрали ход»

Бывший футболист московского «Локомотива» Роман Шишкин предвкушает поединок двадцать четвертого тура РПЛ, который можно назвать центральным в воскресенье в российском футболе - встречу «железнодорожников» с московским ЦСКА. По его словам, ожидания связаны с тем, что обе команды набрали очень хороший ход.

- С большим предвкушением жду матча ЦСКА с «Локомотивом». Обе команды сейчас на ходу. Армейцы давно не проигрывали, и «железнодорожники» набрали неплохой ход. Несмотря на то, что уступили два тура назад «Зениту», игра все равно была качественной, - цитирует Шишкина «РБ Спорт».