Семёнов назвал Дзюбу самым сложным нападающим в Премьер-лиге

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов назвал самого сложного соперника среди нападающих Премьер-лиги.

«Дзюбу, наверное, назову. С ним постоянно не играешь, а борешься. С ним обнялся и только толкаешься и толкаешься», — рассказал защитник российской национальной команды, чьи слова цитирует «Матч ТВ». Также Семёнов рассказал, что часто обменивается фразами с Артёмом в подобных ситуациях, отметив, что при таких разговорах между ними не возникает никакого негатива.

Напомним, что Артём Дзюба с февраля выступает за «Локомотив», забив шесть голов при четырёх ассистах в семи играх чемпионата.