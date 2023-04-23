Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче 24-го тура Российской премьер-лиги между «армейцами» и «Локомотивом» (1:1).

- В последние десять минут команда Федотова показала расслабленную игру?

- Естественно. Во втором тайме ЦСКА имел много моментов, но не реализовал их. Игра спокойно давалась «красно-синим», они должны были отодвинуть её от своих ворот. Команда могла забивать и увеличивать преимущество. Не забиваешь ты – забивают тебе. Вот «Локомотива» и забил после первого углового.

- Во время нашего предыдущего разговора вы раскритиковали атакующих полузащитников ЦСКА: Медину, Карраскаля и остальных. Вы довольны их сегодняшним выступлением?

- Карраскаль свой момент не реализовал – уже минус. Медина играл не на своей позиции, но был активен впереди. Хорошо проявил себя Обляков. Создавал остроту спереди. Медина не выпадал. Отыграл на четвёрку с минусом.

- А атака «армейцев» вам понравилась? Чалов был блёклым?

- Не сказал бы, но Федя должен много забивать. В который раз скажу, что он не показывает свои лучшие качества в связке с Заболотным. Хорошо подыгрывал и напрягал защитников, но свой момент найти не смог. Нападающий должен играть в любой схеме. Головой играл не очень хорошо.

- Он не самый высокий форвард.

- Понимаете, у Облякова тоже не самый высокий рост, но он пытается прыгать и навязывать борьбу. Кстати, у них с Заболотным складывается неплохая связка.

- В целом Антон полезен в таких играх?

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- Он опытный парень. При том же Федотове он раскрылся ещё в «Сочи». Для него нужна определённая тактика и схема. Он старается бороться и реализовывать.