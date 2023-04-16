Крюков: «Дзюба — настоящий лидер в команде»

Игрок медийного клуба «Fight Nights Кирилл Крюков высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

Как считает футболист, «Локомотив» преобразился после прихода Михаила Галактионова на пост главного тренера команды, он очень хороший тренер, помимо этого, важную роль сыграл приход в команду Дзюбы.

«Когда Дзюба находится в команде, он создает позитивную атмосферу. Он со всеми в очень хороших отношениях, сближает и объединяет. Всегда открытый. Настоящий лидер в команде. С помощью грамотных денежных вложений «Локомотив» решил свою проблему по невылету в Первую лигу», — цитирует Крюкова Rusfootball.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба принял участие в шести матчах Российской премьер-лиги, в которых забил шесть голов и сделал четыре ассиста.