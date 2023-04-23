Пономарёв предположил, с каким счётом закончится дерби ЦСКА – «Локомотив»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «армейцами» и «Локомотивом».

«Армейцы на ходу, пять матчей они выиграли. Команда приличная по всем линиям. «Локомотив» здорово развил пары и движется в правильном направлении. Но слабых мест у него достаточно. Думаю, что «армейцы» победят — 1:0 или 2:0», — цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» пройдет сегодня, 23 апреля. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.