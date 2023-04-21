Гладилин: «Сложно сказать, какой будет итоговая тройка РПЛ»

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался об интриге в борьбе за места в тройке по итогам сезона Премьер-лиги.

«Сложно сказать, какой будет итоговая тройка. Плотность очень большая, и будут у этих команд матчи между собой. Кто наберёт больше очков, тот и займёт призовое место. Все три команды примерно в одинаковых условиях», — приводит слова Гладилина издание «Газета.Ру». По его мнению, большими шансами обладает «Ростов» благодаря небольшому запасу очков. Тем не менее эксперт отмечает, что такое положение не даёт гарантий подопечным Валерия Карпина.

Напомним, что после 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 55 очков. «Ростов» — на втором месте (46 очков). Замыкает тройку лидеров столичный «Спартак», набрав 45 баллов.