Митай стал вторым игроком в истории РПЛ, который вышел на замену, был предупрежден и удален в первом тайме

Защитник московского «Локомотива» Марио Митай стал вторым футболистом в истории Российской премьер-лиги, который вышел на замену, был предупрежден и удален в первом тайме.

Напомним, что такое «достижение» покорилось албанскому игроку в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). 19-летний футболист вышел на поле на 20-й минуте, заменив Сергея Пиняева, а уже на 40-й минуте получил второй «горчичник».

Ранее подобным образом отличился Анатолий Романович в 2006 году. Тогда он выступал за «Шинник».

В текущем сезоне Митай, который заключил контракт со столичным клубом летом прошлого года, принял участие в 14 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.