Гаджиев оценил возможное возвращение Фернандеса в ЦСКА

Знаменитый специалист Гаджи Гаджиев высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в столичный ЦСКА.

«Нам сложно судить о том, в каком сейчас состоянии Марио Фернандес. Если он такой же активный, как во времена игры за сборную и ЦСКА, то он усилил бы «армейцев», — приводит слова эксперта «Чемпионат». По его мнению, возвращение экс-защитника сборной России зависит от уровня игроков на позиции Фернандеса, предположив, что Марио может быть бесполезен для нынешнего ЦСКА.

Напомним, что Марио Фернандес выступал в футболке «армейцев» с 2012 по 2022 год, проведя за московский клуб 326 матчей в рамках всех турниров и забив десять мячей.