Булыкин: «Локомотив» набрал хороший ход»

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о текущих результатах «железнодорожников».

«Локомотив» — молодцы. Команда набрала очень хороший ход. Хорошо, что поражение от «Зенита» никак не сказалось на «Локо». С первых же минут в Оренбурге команда демонстрировала достойную игру», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, подопечные Михаила Галактионова уже обезопасили себя от вылета в Первую лигу, теперь команда может думать о будущем и о новых контрактах футболистов.

После 23 туров «Локомотив» занимает десятое место в чемпионате России, набрав 28 очков.