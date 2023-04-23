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Федотов: «Не думаю, что нам нужно быть разочарованными»

23 Апреля 2023 • 22:09 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (1:1) дал комментарий по игре.

- Сегодня Хесус Медина вышел играть левого латераля. С чем связано такое решение, как оцените его игру?

- Хотели усилить атакующую игру на фланге. Я думаю, что отталкивались от его возможностей, мастерства. Я думаю, что это принесло нам дивиденды хорошие. Он был очень активен, сам мог неоднократно забить и ассистировал партнерам. Игра была очень хорошая с его стороны, динамичная.

- Сегодня отсутствовал Мойзес, вместо него вышел Кирилл Набабкин. Хотелось бы узнать, как он вообще справился с ролью Мойзеса, и почему именно Набабкин?

- Анализировали, думали, выбрали Кирилла. Это наше внутреннее дело. Я думаю, что вопросов к Кириллу быть не может, он со своей ролью справился вполне. На все 100%. Я не помню, чтобы его обыгрывали или он позволял сопернику что-то делать. Великолепно подыгрывал в плане комбинационного футбола. Здесь я бы хотел выделить всю команду. Мы доминировали и в равных составах, и гол забили в равных составах. Про большинство? Я не думаю, что нам нужно быть разочарованными. Мы потеряли, может быть, эти очки, но я бы хотел, чтобы команда играла и создавала. Но, к сожалению, не смогла забить столь нужный и важный второй гол, но голевых моментов было предостаточно.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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