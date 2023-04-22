Наумов считает, что дерби ЦСКА – «Локомотив» окажется нерезультативным

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался перед матчем 24-го тура чемпионата России между «железнодорожниками» и ЦСКА.

«Будет очень напряженная, тяжелая игра. Сломя голову вперед никто не полезет. «Армейцы» сейчас настроены на победу, очень хотят попасть в тройку, а, может быть, занять и второе место. Много голов во встрече я не жду», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

После 23 туров подопечные Владимира Федотова занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Локомотив» идет на десятой строчке, в копилке команды 28 баллов.

Столичное дерби ЦСКА – «Локомотив» состоится завтра, 23 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.