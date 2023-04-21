Антон Заболотный: ЦСКА готов к конкуренции с «Зенитом»

Российский форвард московского ЦСКА Антон Заболотный порассуждал о не столь давней победе его команды над питерским «Зенитом» в рамках Премьер-лиги. Игра между соперниками, напомним, состоялась 19 марта в рамках 20 тура РПЛ и завершилась победой «армейцев» с минимальным счётом – 1:0. Единственный гол забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

«Игра показала, что мы готовы к конкуренции, мы готовы выигрывать и снова бороться за чемпионство. Игра показала — мы можем и заслуживаем быть на более высоком месте в турнирной таблице», - цитирует Заболотного пресс-служба ЦСКА.

Грядущий, 24-й тур сведёт ЦСКА лицом к лицу с ещё одним российским топ-клубом – «Локомотивом».

Антон Заболотный: «Локомотив» находится не на своём месте»