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Галактионов: «Что-то мы делаем правильно, раз нам воздаётся и у нас есть один момент, из которого мы выжимаем максимум»

23 Апреля 2023 • 21:53 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:1) подвёл итоги.

- Сегодня для вас был очень непростой матч, и удаление, и очень активная игра ЦСКА. Скажите, почему команда не так готова физически, чтобы противостоять такому прессингу ЦСКА? Было видно, что ЦСКА вас подмял.

- Я думаю, что дело абсолютно не в уровне готовности, потому что двигательная активность показывает, что они абсолютно готовы. С точки зрения качества мы неважно выглядели. ЦСКА был более цельным в первом тайме, и мы неправильно оборонялись и очень низко подсаживались, давали простор игрокам соперника, хотя в первые 10 минут мы начали правильно и активно. У нас были и подходы, и хорошие ответные атаки. Но, к сожалению, дальше мы распускали опорных игроков соперника и трех центральных защитников. Они на свободных мячах могли делать смену направления атаки, то есть, здесь у нас, естественно, были проблемы. К сожалению, но второй тайм мы сделали определенные  корректировки, но раннее удаление, были в меньшинстве, появляется больше свободных зон, больше моментов у соперника, которые они имели. Опять же, что-то мы делаем правильно, раз нам воздается и у нас есть один момент, но из которого мы выжимаем максимум.

- То есть, заменой Пиняева вы решили перестроить игру?

- Пиняев попросил замену, потому что почувствовал определенный дискомфорт. Мы не стали усугублять, потому что он только пропустил у нас игру. Мы его еще раз перепроверим, он парень молодой. На него большая нагрузка сваливается. Это тоже нам спутало карты, потому что вы видели, что в первые 10 минут у него было хороший стопроцентный момент. Он там попал в перекладину или штангу. Поэтому вот эти факторы тоже влияют на характер игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
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