Даниэль Карвальо предположил, что Акинфееву пора завершить карьеру

Бывший игрок атаки столичного ЦСКА Даниэль Карвальо предположил, что легендарному голкиперу московского ЦСКА Игорю Акинфееву пора призадуматься о завершении профессиональной карьеры. Напомним, недавно Акинфеев отметил свои 20 лет в московском клубе.

«В российском футболе ему точно уже нет равных. Акинфеева все уважают, им восхищаются. Возможно, ему уже даже нет смысла продолжать играть в футбол», - рассказал Карвальо порталу Sport24.

Акинфеев по-прежнему является основным голкипером московского ЦСКА. Недавно ему исполнилось 37 лет, а в текущем сезоне в составе армейцев он пропустил всего лишь 24 мяча в 26 встречах во всех турнирах.

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