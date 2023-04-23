Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

- Какой получится игра ЦСКА – «Локомотив»?

- «Железнодорожники» неплохо проводят весенний отрезок чемпионата. Состояние и результативность у команды хорошие.

- А как вам ЦСКА весной?

- ЦСКА тоже сейчас проводит интересные игры. Надеюсь, мы увидим результативный футбол. Не буду прогнозировать, кто победит, но хочется увидеть содержательный футбол.

- ЦСКА реально побороться даже за второе место, тогда как «Локомотиву» ничего не нужно. Это значит, что «армейцы» будут более мотивированы?

- На поле выходят две команды, которые хотят добиться победы. В этом плане о мотивации говорить не уместно. Она и так есть. А о результатах матча можно будет рассуждать только после игры. Я надеюсь, на то, что поскольку обе команды сейчас находятся на подъеме, мы увидим интересную игру.

- Ждете голов от Дзюбы?

- Надеюсь. Болельщики придут посмотреть на его игру. Думаю, он забьет. Чтобы добиться результата, обе команды будут играть в атаку, стараться забить.

- Из-за Кубка России у ЦСКА график более насыщенный, чем у «Локомотива». Получается и усталости больше. Согласны?

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- Теоретически, так можно говорить. Все-таки у «армейцев» матчи были на везде, переезды, перелеты. «Железнодорожники» не играли в Кубке, поэтому было больше времени на подготовку. Но в любом случае все покажет только игра.

- Если сравнивать составы и игру команд, кому бы отдали предпочтение?

- Тяжело сказать. У «Локомотива» можно выделить Дзюбу, Смольникова, Баринова, а остальные футболисты – молодые. Их очень много. Но на поле нет возраста, нет молодых и старых. Тот, кто вышел в стартовом составе, должен сыграть на сто процентов своих возможностей. Кто будет более свежим и мотивированным, тот и победит. «Локомотив» сейчас выглядит неплохо в этом плане, но в таком матче, как дерби, свою роль могут сыграть какие-то нюансы.

- Вы не назвали Глушенкова и Пиняева. Они сейчас очень важные футболисты для «железнодорожников».

- Эти ребята хорошо себя проявляют. Глушенков проводит сезон на хорошем уровне. Пиняев в последнем матче не играл, но до этого показывал интересный футбол. Думаю, против ЦСКА у него будет большая мотивация из-за этого. Да и вообще все новички уже успешно влились в команду, хорошо себя проявляют и приносят пользу.

- К какому результату больше склоняетесь в предстоящем матче?

- Думаю, что какая-то из команд выиграет. Ничьей не будет.

Елена Григорьевская