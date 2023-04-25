Генич похвалил игру ЦСКА в матче против «Локомотива»

Известный комментатор Константин Генич прокомментировал результат матча ЦСКА и «Локомотива» в 24-м туре Премьер-лиги.

«Армейцы» играли просто супер, Обляков просто в феноменальной форме. Если бы впереди у ЦСКА было больше конкретики, команда выиграла бы у «Локомотива», — заявил комментатор в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, именно подопечные Владимира Федотова показали лучшую по содержанию игру в прошедшем туре чемпионата.

Напомним, что ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 1:1. Голами отметились Антон Заболотный и Вильсон Изидор.