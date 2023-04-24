Корнеев: «Мне кажется, слово «отскочили» больше подходит к «Локомотиву»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и ЦСКА (1:1).

Специалист считает, что в прошедшей встрече «армейцы» выглядели лучше и больше заслуживали победы. Корнеев отметил, что по ходу первого тайма наблюдалось полное доминирование со стороны ЦСКА.

«Это был странный матч. Как мне кажется, слово «отскочили», наверное, больше подходит к «Локомотиву». Причинами этого является Лантратов и плохая реализация моментов футболистами ЦСКА», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА продолжил занимать четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Локомотив» остался 10-м. До конца турнира командам осталось провести по шесть встреч.