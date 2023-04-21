Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Машкарин: «Не сомневаюсь, что ЦСКА «выключит» Дзюбу из игры»

21 Апреля 2023 • 16:14 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
1 1.85 X 3.75 2 4.15
23.04 19:30

Бывший защитник ЦСКА Денис Машкарин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-синие» примут на своём поле «Локомотив».

Эксперт уверен в том, что защитникам «армейской» команды удастся «выключить» из игры нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу, который успел забить шесть голов в шести матчах РПЛ.

«У «армейцев» — квалифицированная оборона. Восстановился Дивеев. Ну и на последнем рубеже есть Акинфеев, лучший наш вратарь последних десятилетий. Дзюбе надо уделить повышенное внимание», — цитирует Машкарина «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится в воскресенье, 23 апреля. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Артём Дзюба Денис Машкарин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.04.23 в 14:00
Химки Химки
Торпедо Москва Торпедо Москва
2.65 3.45 2.65
Видео
22.04.23 в 16:30
Факел Факел
Оренбург Оренбург
2.50 3.60 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
16:53 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев оценил возможное возвращение Фернандеса в ЦСКА
16:46 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «От «Крыльев» я просто обалдел»
16:33 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» пригласило бывшего аналитика «Арсенала» и «Севильи»
16:30 · Кубок России
Шалимов прокомментировал победу «Акрона» над «Спартаком»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Машкарин: «Не сомневаюсь, что ЦСКА «выключит» Дзюбу из игры»
15:57 · Россия. Премьер-лига
Мовсисян: «Думаю, Федун мог отдать жизнь за «Спартак» 1
15:39 · Россия. Премьер-лига
Мовсисян: «Клубы МЛС спрашивали про Дзюбу, но он был одним из лучших нападающих в мире и хотел в Европу»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Уровень РПЛ вырос»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Салихова отреагировала на критику «Спартака» от Аленичева 1
15:25 · Россия. Премьер-лига
Мовсисян рассказал, как в Армении отнеслись бы к переходу Захаряна в турецкий клуб
15:24 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Талалаев заслуживает большего, чем работать в «Химках»
15:18 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Для российского футбола плохо, что «Спартак» так разваливается на глазах»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Зенит» в очередной раз чемпион, это уже давно понятно»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Заболотный: «С самого детства мечтал стать капитаном родного клуба»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Карвальо: «Семак занимает особое место в моей футбольной истории»
Все новости
Рекомендуем