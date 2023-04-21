Машкарин: «Не сомневаюсь, что ЦСКА «выключит» Дзюбу из игры»

Бывший защитник ЦСКА Денис Машкарин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-синие» примут на своём поле «Локомотив».

Эксперт уверен в том, что защитникам «армейской» команды удастся «выключить» из игры нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу, который успел забить шесть голов в шести матчах РПЛ.

«У «армейцев» — квалифицированная оборона. Восстановился Дивеев. Ну и на последнем рубеже есть Акинфеев, лучший наш вратарь последних десятилетий. Дзюбе надо уделить повышенное внимание», — цитирует Машкарина «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится в воскресенье, 23 апреля. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.