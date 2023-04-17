Мор: «В матче с «Оренбургом» Дзюба сыграл великолепно»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1). Напомним, что в этой встрече 34-летний футболист отметился тремя результативными передачами.

«Дзюба сыграл просто великолепно. Много двигался и на краях был. В моментах, где на него сели один-два соперника он разбирался просто идеально», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

В общей сложности за «Локомотив» Дзюба успел провести восемь матчей, забить шесть голов и отдать четыре результативные передачи.

После 23 туров чемпионата России московская команда занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.