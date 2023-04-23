«Локомотив» и в этом сезоне лидирует по количеству красных карточек

Московский «Локомотив» добился ничьей в игре с ЦСКА в рамках двадцать четвертого тура российского чемпионата, при этом команда Михаила Галактионова больший отрезок игры провела в численном меньшинстве из-за красной карточки Марио Митая еще под конец первого тайма.

Это было уже восьмое удаление для «Локомотива» в этом сезоне, команда лидирует по этому показателю в российский Премьер-лиге - но и в предыдущем сезоне, что любопытно, она также получила больше всего красных карточек, девять, так что в этом смысле железнодорожникам свойственна некоторая стабильность, но вряд ли она радует поклонников клуба.