Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» и в этом сезоне лидирует по количеству красных карточек

23 Апреля 2023 • 22:00 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Московский «Локомотив» добился ничьей в игре с ЦСКА в рамках двадцать четвертого тура российского чемпионата, при этом команда Михаила Галактионова больший отрезок игры провела в численном меньшинстве из-за красной карточки Марио Митая еще под конец первого тайма.

Это было уже восьмое удаление для «Локомотива» в этом сезоне, команда лидирует по этому показателю в российский Премьер-лиге - но и в предыдущем сезоне, что любопытно, она также получила больше всего красных карточек, девять, так что в этом смысле железнодорожникам свойственна некоторая стабильность, но вряд ли она радует поклонников клуба. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ахмат Ахмат
Сочи Сочи
1
0
2.40 3.55 2.90
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
2.22 3.55 3.20
Видео
24.04.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Краснодар Краснодар
1.82 4.00 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
22:53 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «ЦСКА ошибся с тактикой»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» отобрал победу у ЦСКА - видео видео
22:26 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Не были в курсе, может Дивеев продолжать игру или нет»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «У наших ворот была срезка, которую сложно ловить, удачный отскок»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Мы отдаем должное сопернику, они тоже сражались до конца»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Не думаю, что нам нужно быть разочарованными»
22:03 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Очень рады, что наигранный стандарт нам принёс результативное действие»
22:00 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» и в этом сезоне лидирует по количеству красных карточек
21:53 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Что-то мы делаем правильно, раз нам воздаётся и у нас есть один момент, из которого мы выжимаем максимум»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что Тюкавин может сыграть с «Факелом»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Ожидаю много голов в матче «Спартака» с «Краснодаром»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Спартак» должен собраться после поражения от «Акрона»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Кокорин дважды не смог забить пенальти в матче «Ариса» с АПОЭЛом
20:41 · Россия. Премьер-лига
Митай заменил Пиняева, но не доиграл даже тайм – его удалили
20:37 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» потерял Пиняева из-за травмы
Все новости
Рекомендуем