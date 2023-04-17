Мор — о ЦСКА: «У Федотова команда управляемая, неприкасаемых не существует»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о победе ЦСКА над «Уралом» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, большое влияние на последние результаты московской команды оказал её главный тренер Владимир Федотов, не побоявшийся отправить в запас Хесуса Медину и Хорхе Карраскаля, которые растеряли форму.

«Самое главное — у Федотова команда управляемая. Требования к футболистам чёткие, понятные. Неприкасаемых не существует. Никаких агентских игр, никто не давит на тренера», — цитирует Мора «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Мор отметил, что «красно-синие» сейчас на ходу, а «Урал» настиг функциональный спад, из-за чего команда из Екатеринбурга отказалась от высокого прессинга.

После 23 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.