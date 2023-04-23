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Масалитин: «Карраскаль сдулся, Медина тоже» эксклюзив

23 Апреля 2023 • 13:23 Комментировать
ЦСКА Москва
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Локомотив Москва
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Через 5 ч. 36 мин.

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» раскритиковал игроков «армейского» центра поля.

- Недавно вы сказали, что в ЦСКА не лучшим образом устроена игра в центре поля. Что именно вам не нравится?

- Понимаете, там кто на что учился. Мендес может бегать по 120 минут и участвовать во всех единоборствах, но у него нет обостряющего паса. То же самое со Зделаром. Да, он хорошо помогает обороне и поддерживает его, но он по сути только разрушает. Облякова зачем-то ставят в центр… Всем же понятно, что он не центральный защитник – а его ставят в опорную зону. Как только ближе к воротам его двигают, он сразу раскрывается. Во фланге от него пользы мало.

- А Кучаев, Медина и Карраскаль?                            

Кучаев может отдать пас, Карраскаль и Медина – иностранцы, от них должно быть очень много пользы. Они выдали пять неплохих игр и всё. Больше не могут себя проявить. Вот вам и средняя линия. По сравнению со старом сезона Карраскаль и Медина сдулись. Гайич в начале сезона подключался к атаке, но сейчас от него толку в атаке нет. Последим пасом он тоже не обладает. Команда максимум делает две-три передачи и теряет мяч, так эти пасы ещё идут либо поперёк, либо назад.

- За счёт чего игра в полузащите у условного «Зенита» лучше, чем у ЦСКА?

- Там в полузащите бразильцы, которые могут атаковать, могут мяч держать и могут обороняться. Ребята там многофункциональны, у ЦСКА такого нет. Ещё и Федотов зачем-то убирает Облякова иногда. «Армейцы» создают моменты, но как-то в последний момент всё срывается.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Хорхе Карраскаль Хесус Медина
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