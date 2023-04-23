Депутат Государственной Думы Светлана Журова в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценила поправки к закону о карте болельщика, более известной как Fan ID.

- Теперь FAN ID предлагается оставить только на матчах повышенной категории опасности. Главным образом речь идет о международных турнирах. Как вы к этому относитесь?

- Всё изначально так и планировалось. Если вы откроете закон и прочтёте его, то увидите там ровно то же самое. Нас, депутатов, многие болельщики ругают за принятие этого закона, но ведь в нём написано именно то, о чём вы мне сказали.

- А почему сейчас действие карты болельщика распространяется на все матчи Российской премьер-лиги?

- Это вопрос не к нам, депутатам, а к другим людям.