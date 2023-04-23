Пономарёв: «ЦСКА нейтрализует Дзюбу»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что оборона «армейцев» справится с форвардом «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Конечно, ЦСКА его нейтрализует. Все-таки у «армейцев» защитники очень рослые. У Дзюбы есть хорошие качества, но бежит он слабовато. Думаю, сегодня Дзюба будет нейтрализован», — заявил Пономарёв изданию «Газета.Ру».

Напомним, 34-летний нападающий вернулся в Российскую премьер-лигу минувшей зимой, подписав краткосрочное соглашение с «Локомотивом». За «железнодорожников» Дзюба забил шесть голов и сделал четыре ассиста в восьми матчах.

Встреча между ЦСКА и «Локомотивом» состоится сегодня, 23 апреля, начало — в 19:30 по мск. Текстовая трансляция матча будет доступна по ссылке.