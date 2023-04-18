Ловчев — о «Локомотиве»: «Можно играть без высоких слов о проектах и стратегиях»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о нападающем «Локомотива» Максиме Глушенкове.

«Глушенков тот парень, похоже, который играет тем сильнее, чем больше в него верят — а здесь верит и тренер, и Дзюба признал как равного. «Локо» прет, команда всколыхнула наш чемпионат. Что можно играть без высоких слов о проектах и стратегиях», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, 23-летний нападающий перебрался в стан «железнодорожников» минувшей зимой из «Крыльев Советов». В новом клубе Глушенков забил уже четыре мяча и сделал два ассиста в девяти матчах.

После 23 туров «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.