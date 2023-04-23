Шишкин рассказал, кто тащит ЦСКА наверх

Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин ответил на вопрос, с чем связано успешное выступление ЦСКА во второй части сезона.

«Наверное, с возвращением Заболотного. Он в последних играх очень сильно помогает, участвует практически во всех голах. И эта тройка Чалов — Заболотный — Обляков в очень хорошей форме. И эти ребята тащат ЦСКА наверх», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Заболотный забил три мяча и сделал пять результативных передач в 26 матчах с учетом всех турниров.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 44 очка за 23 игры. Отставание от идущего на третьей строчке «Спартака» составляет всего один балл.