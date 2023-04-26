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Гинер прокомментировал ситуацию с выплатами за трансфер Влашича в «Вест Хэм»

26 Апреля 2023 • 14:38 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с выплатами за переход Николы Влашича в «Вест Хэм» в 2021 году.

«Пришёл ответ от «Вест Хэма» по выплате за Влашича. Их государственный банк запрещает платить. Подавали ли аппеляцию на решение ФИФА? Нет, но по решению ФИФА они проиграли. Ответ пришёл, что центробанк запрещает платить», — заявил руководитель «армейцев» в интервью «Чемпионату». По его словам, если у английского клуба возникнет возможность не платить за трансфер, то он ей воспользуется.

Напомним, что хорватский полузащитник присоединился к «Вест Хэму» в 2021 году за 30 миллионов евро. Спустя сезон Влашич был отдан в аренду в итальянский «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вест Хэм Евгений Гинер Никола Влашич
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