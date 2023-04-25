Канчельскис: «Дзюба — хищник»

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Многие пытались его списать на свалку, но Артём всем всё доказал. Он — хищник. Когда ситуация против него, когда он голодный до побед и забитых мячей, защитникам соперников не позавидуешь», — цитирует экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» издание «РБ Спорт».

По его мнению, Дзюба мог претендовать на звание лучшего бомбардира нынешнего сезона Премьер-лиги, если бы не уехал из России в начале сезона. Также Канчельскис заявил, что Артём — один из сильнейших игроков России за последнее десятилетие.

Напомним, что Артём Дзюба стал футболистом «Локомотива» зимой нынешнего года, забив шесть голов при четырёх ассистах в семи матчах Премьер-лиги.