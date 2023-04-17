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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор: «Заболотный заслуженно получил приз лучшему игроку матча с «Уралом»

17 Апреля 2023 • 11:02 Комментировать
Урал
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре нападающего ЦСКА Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ против «Урала» (2:1). Напомним, в прошедшей встрече 31-летний форвард сумел отметиться одним забитым голом.

По мнению эксперта, Заболотный провёл хороший матч и заслуженно был признан лучшим игроком встречи.

«В моменте с первым голом Заболотный после длинной передачи из глубины скинул мяч партнёру, а потом рванул в штрафную, дождался навеса Зайнутдинова и, опередив защитника, пробил Помазуна», — цитирует Мора «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Заболотный провёл в составе ЦСКА 25 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. После 23 туров чемпионата России «армейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Антон Заболотный Эдуард Мор
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