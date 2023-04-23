Пономарёв: «Глупая ничья»

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев неприятно удивлен осечкой московского клуба, который упустил победу в матче против «Локомотива» в рамках двадцать четвертого тура РПЛ. ЦСКА уверенно вел матч к победе, играя в большинстве, но пропустил буквально в последний момент игры.

- Расстроили меня армейцы сегодня. Такую игру сломали! А сломал кто? Тренерский штаб. Всю атаку он снял. И куда переходить? В оборону? Глупая получилась ничья. Потеряли очки, - цитирует слова Пономарева Rusfootball.info.

В следующем туре московский ЦСКА сразится с грозненским «Ахматом».