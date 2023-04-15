Мойзес установил рекорд РПЛ по обводкам среди защитников

Защитник столичного ЦСКА Мойзес сегодня установил рекорд по обводкам среди всех защитников Российской премьер-лиги в текущем сезоне. У него пять успешных обводок в минувшем матче против «Урала» (2:1).

По информации Opta, последним защитником ЦСКА, кто делал столько же обводок за матч, был Марио Фернандес. Это случилось в 2014 году в мате Премьер-лиги против пермского «Амкара».

Напомним, что после сегодняшнего успеха армейцы в турнирной таблице взлетели на третье место, сбросив «Спартак» на четвёртую строчку как минимум на несколько ближайших часов. Ведь впереди у «красно-белых» дерби против другой столичной команды - «Торпедо».