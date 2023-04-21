Мостовой поделился мнением о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

Сегодня, 21 апреля, стало известно о том, что бразильский футболист покинул «Интернасьонал», за который выступал на правах аренды. Мостовой назвал эту новость странной, отметив при этом, что Фернандес имеет право принимать решения, руководствуясь своими личными целями.

«Если есть какой-то вариант с возвращением в ЦСКА, а он скорее всего есть, то, конечно, будет здорово для ЦСКА и для самого Марио», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В нынешнем году 32-летний Фернандес успел провести за «Интернасьонал» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.