Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой поделился мнением о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА

21 Апреля 2023 • 12:07 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
1 1.85 X 3.75 2 4.15
23.04 19:30

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

Сегодня, 21 апреля, стало известно о том, что бразильский футболист покинул «Интернасьонал», за который выступал на правах аренды. Мостовой назвал эту новость странной, отметив при этом, что Фернандес имеет право принимать решения, руководствуясь своими личными целями.

«Если есть какой-то вариант с возвращением в ЦСКА, а он скорее всего есть, то, конечно, будет здорово для ЦСКА и для самого Марио», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В нынешнем году 32-летний Фернандес успел провести за «Интернасьонал» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Мостовой Марио Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Апреля
12:32 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» назвали цель на остаток сезона
12:20 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв высказался о неудачах «Спартака»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Мостовой поделился мнением о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА
11:51 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Возвращение Фернандеса будет усилением для ЦСКА»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Интрига в РПЛ жива до того момента, пока это математически возможно по очкам»
11:22 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА отреагировали на информацию об уходе Фернандеса из «Интернасьонала»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «ЦСКА смело может претендовать на серебро»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Гарре: «Я счастлив в России»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Рассчитываю, что ЦСКА победит «Локомотив»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Не знаю, буду ли я в следующем сезоне в «Краснодаре»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Гришин высказался о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА
10:14 · Россия. Премьер-лига
Балахнин оценил шансы «Ростова» финишировать в топ-3
10:09 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» Измайлов: «Верю, что Юрану по силам развивать молодых футболистов»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Зенит» можно поздравить с чемпионством»
09:38 · Россия. Премьер-лига
Фернандес покинул «Интернасьонал» из-за желания немедленно вернуться в Россию
Все новости
Рекомендуем