Митай заменил Пиняева, но не доиграл даже тайм – его удалили

В воскресенье вечером в главном матче 24-го тура Премьер-лиги России сражаются ЦСКА и «Локомотив». Уже по ходу первого тайма «железнодорожники» потеряли Сергея Пиняева – талантливый футболист получил травму. На замену в срочном порядке вышел Марио Митай. При этом албанец не доиграл даже до наступления перерыва. Митай получил жёлтые карточки на 31-й и 40-й минутах, а потому был удалён с поля.

Следить за вторым таймом дерби между ЦСКА и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. «Армейцы» смогли открыть счёт благодаря голу Антона Заболотного.