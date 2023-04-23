Сенников: «ЦСКА ошибся с тактикой»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал итоги центрального матча воскресного дня в российского футболе. Московский ЦСКА вел в счете в игре с «Локомотивом», но прозевал гол соперника в самом конце игры. Сенников считает, что армейцы выбрали неправильную тактику на прошедший матч.

- В ЦСКА, наверное, неправильно выбрали тактику. Нельзя убирать столь весомых игроков с поля в конце такой игры, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата Премьер-лиги московскому ЦСКА предстоит сыграть с грозненским «Ахматом».