Шалимов прокомментировал исход матча ЦСКА и «Локомотива»

Знаменитый российский специалист Игорь Шалимов подвёл итоги матча 24-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом».

«ЦСКА получил преимущество, имел много моментов, выглядел хорошо, но «Локо» своим терпением как будто усыпил соперника. В таких играх надо добивать соперника, потому что чем дальше, тем больше риск случайного ответного гола», — заявил экс-наставник «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» в интервью изданию «РБ Спорт».

Отдельно Шалимов выразил обеспокоенность состоянием Сергея Пиняева, аргументировав это большими нагрузками на молодого нападающего. Также эксперт раскритиковал Марио Митая, назвав его фолы, которые привели к удалению, поспешными.

Напомним, что ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 1:1.