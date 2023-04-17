Радимов: «В 23 туре РПЛ порадовали две команды»

Российский эксперт Владислав Радимов поделился мнением о командах, которые в текущем туре Российской премьер-лиги оставили у него приятное впечатление.

«ЦСКА – одержали пятую победу подряд, притом в Екатеринбурге – там это сделать непросто. Порадовал и «Краснодар», набравший ход – южане обыграли «Сочи», который постоянно лихорадит», - пишет Радимов в своём Телеграм-канале.

Напомним, армейцы Москвы в 23 туре переиграли «Урал», который возглавляет бывший тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко – 2:1. А краснодарцы в южном дерби оказались сильнее сочинцев, неделей ранее потерявших главного тренера Курбана Бердыева.

Ранее бывший футболист назвал главные разочарования тура.