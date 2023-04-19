Агент: «Бистрович не против вернуться в ЦСКА»

Вукмил Вукмирица, агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, выступающего сейчас за нидерландский клуб «Фортуна Ситтард» на правах аренды, рассказал о возможном возвращении хорватского футболиста в российский клуб.

По словам агента, Бистрович не против вновь выступать за ЦСКА, однако пока неизвестно, решит ли «Фортуна» его выкупить.

«Кристиян не против вернуться в ЦСКА. Ему нравится этот клуб. Но пока мы не знаем, произойдёт ли это. В ближайший месяц «Фортуна Ситтард» примет решение, выкупать его или нет», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне Бистрович провёл в чемпионате Нидерландов 11 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 2,6 миллиона евро.