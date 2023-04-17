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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обляков назвал причину своей высокой результативности

17 Апреля 2023 • 10:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
23.04 19:30

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о своей статистике в текущем сезоне. Напомним, что на счету 24-летнего футболиста пять голов и шесть результативных передач в 31 матче в составе «армейцев».

Обляков согласился с тем, что столь высокие показатели связаны с его переводом на позицию правого атакующего полузащитника. Футболист считает, что на такие изменения повлияли его выступления за сборную России в новой для себя роли.

«Мне нравится больше играть в атаке, создавать моменты между линиями, получать мяч и развивать атаку. Думаю, большее игровое время в атаке помогло мне с результативными действиями», — сказал Обляков в эфире на Первом канале.

После 23 туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков
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