Даниэль Карвальо признался, что им интересовались «Интер» и «Манчестер Сити»

Экс-полузащитник столичного ЦСКА Даниэль Карвальо заявил, что в период его игры за «красно-синих» им интересовались два топ-клуба – миланский «Интер» и набирающий обороты «Манчестер Сити». Дело доходило до того, что эти клубы делали армейцам предложения касаемо игрока.

«Да, «Манчестер Сити» и «Интер» сделали ЦСКА предложение о моем переходе. Однако все предложения Евгений Гинер отклонил, просто предложив мне больше денег», - цитирует игрока Sport24.

Отметим, что бразилец был игроком ЦСКА на протяжении шести лет – с 2004 по 2010 годы. За это время он дважды покидал столичный клуб, уходя в аренды – в бразильский «Интернасьонал» в 2008 году и в катарский «Аль-Араби» в 2010 году.

После периода карьеры в ЦСКА Карвальо уехал на родину в Бразилию. В родной стране полузащитник выступал до окончания профессиональной карьеры в 2018 году, сменив семь клубов.