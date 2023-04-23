Гаджиев — о дерби ЦСКА – «Локомотив»: «Многое будет зависеть от того, кому повезёт в реализации»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался в преддверии столичного дерби ЦСКА – «Локомотив».

«Команды примерно одного уровня, и очень многое будет зависеть от того, кому повезет в реализации, у кого будет шанс забить, кто своим шансом воспользуется. Всегда какая-то толика везения присутствует», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ру».

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом» состоится сегодня, 23 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.