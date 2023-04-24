Чанов: «Не забиваешь ты - забивают тебе, так всегда»

Московский ЦСКА упустил победу в игре двадцать четвертого тура российского чемпионата, армейцы контролировали матч с оставшимся в меньшинстве «Локомотивом», но умудрились пропустить гол в самом конце игры.

Бывший тренер вратарей армейского клуба, Вячеслав Чанов, напомнил про старую футбольную истину, смысл которой заключается в том, что надо забивать в своих шансах, иначе в ответ это будет делать соперник.

- Конечно, расточительство голевых моментов привело ЦСКА к этому в матче с «Локомотивом». Но, если не забиваешь ты, забивают тебе. Так всегда бывает, - цитирует Чанова Rusfootball.info.