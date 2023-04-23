Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче 24-го тура Российской премьер-лиги между «железнодорожниками» и ЦСКА (1:1).

- Вам показалось, что удаление сильно изменило игру?

- Я бы так не сказал. Пиняев попал в штангу, а в остальное время ЦСКА владел инициативой. Команда Федотова была лучше позиционно, хорошо играла в пас. До удаления «армейцы» всё равно владели преимуществом.

- После ухода Пиняева с поля «Локомотив» стал совсем безыдейным в атаке?

- В целом атака ЦСКА была гораздо лучше. Обляков выглядел очень здорово, раздавал передачи. Медина здорово подключался по левому флангу, Антон Заболотный тоже создавал свои моменты. «Локомотиву» было сложно. Оставалась надежда на стандарт, он и помог. Лантратов спас во всех моментах, так что его заслуженно признали лучшим игроком матча. Понравилось, что сыграла замена: Миранчук отдал, Изидор забил.

- А что случилось с Дзюбой? Мне показалось, что он был неприметным.

- Такому нападающему сложно быть приметным, когда команда играет в меньшинстве. У него были эпизоды в штрафной, он пытался их использовать. Дзюба был связующим звеном, пытался выстраивать атаки. В каком-то моменте он отдал на Глушенкова, тот отпасовал Погостнову.

- Кстати, как вам игра молодого Погостнова?

- Оборона «Локомотива» в целом стабилизировалась. Магкеев стал надёжнее, Ненахов и Тикнизян тоже стали выступать лучше. Единственное, Митай получил две одинаковые жёлтые карточки.