Галактионов: «Очень рады, что наигранный стандарт нам принёс результативное действие»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:1) ответил на вопросы о темпе команды и по персоналиям.

- Вы следите за тем, сколько очков вы набрали после того, как приняли «Локомотив», или это вас не интересует? После зимней паузы три команды набрали по 16 очков, «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА.

- Мы двигаемся дальше, потому что нам очень важно. Мы для себя решили, что в той ситуации, в которой находилась команда, каждая игра, как финал. Игра может по-разному складываться, что-то может получаться, мы в чем-то можем превосходить соперника, мы можем уступать, но самое главное - это дисциплина, организация и характер. Стандартные положения, в том числе, это определенное влияние на игру. Мы их тоже готовили и сегодня очень рады, что этот момент нам принес результативное действие.

- Вильсон Изидор триумфально вернулся, не забивая с прошлой осени. В каком он был состоянии? Рвался ли в бой? Потому что болельщики не понимали, в каком он состоянии. Почему Марио Митай не попал в игру и удалился вскоре после выхода на замену?

- Что касается Изидора, он работал в общей группе, его состояние и кондиции позволяли на определенный отрезок времени помочь команде. С учетом синтетики в Оренбурге мы не стали его выводить. Но сегодня дерби. Мы понимали, что в тот отрезок времени, который ему представился, нам нужны были быстрые игроки, которые могли убежать за спину, которые могли доставить сопернику определенные неудобства. Плюс у него голевое чутье есть, он реализовал этот микромомент со стандарта. Что касается Митая, я думаю, что это игровые карточки. Где-то неправильный выбор позиции, и опять же динамичная игра, довольно интенсивная. В нее непросто войти по ходу. Опять же, проговорим самое главное, что это не дисциплинарные моменты, а игровые. Всё это рабочий процесс.

- После удаления и травму Пиняева вы выпустили Митая, а Тикнизяна выдвинули вперед. Это наигранное или по обстановке так пришлось делать?

- Нет, если кто анализирует наши игры, в прошлом туре с «Оренбургом» мы точно так же перестроились, потому что Митай - типичный левый фланговый защитник, и в сборной своей национальной играет в этой позиции. Для надежности, для большей дисциплинированности в этой позиции он был направлен на позицию флангового защитника. Наир поднялся выше, стал крайним атакующим игроком.