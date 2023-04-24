Терёхин: ЦСКА и «Локомотив» не наиграли на победу

Бывший футболист московского «Локомотива» Олег Терёхин высказался после матча «железнодорожников» с ЦСКА. Напомним, встреча 24-го тура чемпионата России завершилась со счетом 1:1.

«Получилась хорошая, равная игра. Никто на победу из команд не наиграл. Были какие-то эпизоды, но игра получилась ничейной. Я сужу не по счету, а по моментам в матче», — приводит слова Терёхина портал Rusfootball.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 45 очков. «Локомотив» располагается на десятой позиции, набрав 29 зачетных баллов.