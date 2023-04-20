Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил информацию о том, что полузащитник «красно-зелёных» Дмитрий Баринов в ближайшее время продлит контракт с московским клубом.

- На сегодняшний день Баринову целесообразно оставаться в «Локомотиве» или лучше рассмотреть возможность перехода в европейские клубы?

- Турция – это одно, чемпионат Италии – это другое. Сегодня тяжело уезжать куда-то. Ему лучше договориться с «Локомотивом» и строить новую команду в этом сезоне.

- А в Турцию ехать нет смысла?

- Я думаю, нет. Я бы оставался лидером «Локомотива» и стал участником следующего сезона. Строится интересный коллектив.

- Участие в Лиге чемпионов не сгладит не самый высокий уровень чемпионата Турции?

- Пару игр в сезоне у него будет, но не больше. Он уже играл в Лиге чемпионов, знаком с этим турниром. Здесь вопрос в условиях его контракта и в его месте в стартовом составе. В России ему доверяют, здесь он будет одним из лидеров. Если не будет разницы в зарплате, то нет смысла перебираться в Турцию, а надо заключить долгосрочный контракт с «Локомотивом».

- А есть смысл рассмотреть варианты внутри чемпионата России? Тот же «Зенит».

- Конечно, можно попробовать. Всегда можно разговаривать с нашими клубами и находить лучшие условиях для себя. Думаю, что в следующем сезоне «Локомотив» уже сможет бороться за призовые места.

- Клуб в скором времени сможет заменить Баринова?

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- Он всегда был одним из ключевых игроков. Куда его только не ставили – и в центр обороны, и в опорную зону. Такие игроки ценятся. Мы можем только поверхностно рассуждать о внутриклубных делах, все равно в конечном счёте все зависит от футболиста.