Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Баринову нет смысла уезжать в Турцию» эксклюзив

20 Апреля 2023 • 22:00 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
1 1.82 X 3.75 2 4.20
23.04 19:30

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил информацию о том, что полузащитник «красно-зелёных» Дмитрий Баринов в ближайшее время продлит контракт с московским клубом.

- На сегодняшний день Баринову целесообразно оставаться в «Локомотиве» или лучше рассмотреть возможность перехода в европейские клубы?

- Турция – это одно, чемпионат Италии – это другое. Сегодня тяжело уезжать куда-то. Ему лучше договориться с «Локомотивом» и строить новую команду в этом сезоне.

- А в Турцию ехать нет смысла?                   

- Я думаю, нет. Я бы оставался лидером «Локомотива» и стал участником следующего сезона. Строится интересный коллектив.

- Участие в Лиге чемпионов не сгладит не самый высокий уровень чемпионата Турции?

- Пару игр в сезоне у него будет, но не больше. Он уже играл в Лиге чемпионов, знаком с этим турниром. Здесь вопрос в условиях его контракта и в его месте в стартовом составе. В России ему доверяют, здесь он будет одним из лидеров. Если не будет разницы в зарплате, то нет смысла перебираться в Турцию, а надо заключить долгосрочный контракт с «Локомотивом».

- А есть смысл рассмотреть варианты внутри чемпионата России? Тот же «Зенит».

- Конечно, можно попробовать. Всегда можно разговаривать с нашими клубами и находить лучшие условиях для себя. Думаю, что в следующем сезоне «Локомотив» уже сможет бороться за призовые места.

- Клуб в скором времени сможет заменить Баринова?

Реклама


- Он всегда был одним из ключевых игроков. Куда его только не ставили – и в центр обороны, и в опорную зону. Такие игроки ценятся. Мы можем только поверхностно рассуждать о внутриклубных делах, все равно в конечном счёте все зависит от футболиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Дмитрий Баринов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Апреля
23:38 · Россия. Премьер-лига
Даниэль Карвальо рассказал, что обычно привозит домой из России
23:26 · Россия. Премьер-лига
Гусев: «У меня претензии к игрокам «Динамо», которых уже сделали героями»
23:15 · Кубок России
Артём Ребров – об игре «Спартака»: «Оправданий нет и быть не может»
22:53 · Россия. Премьер-лига
Даниэль Карвальо признался, что им интересовались «Интер» и «Манчестер Сити»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Даниэль Карвальо предположил, что Акинфееву пора завершить карьеру
22:16 · Россия. Премьер-лига
Желудков не понимает, зачем Кузяеву переезжать в Европу в 30 лет
21:52 · Россия. Премьер-лига
«Кузяеву нужно попробовать свои силы в Европе» — Лепёхин
21:38 · Россия. Премьер-лига
Ловчев считает, что «Спартак» в нынешнем составе не готов конкурировать с «Зенитом»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартаку» нужно продавать Николсона, если поступит хорошее предложение»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о возможном уходе Рыбуса из «Спартака»
21:07 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» сообщили, что у Юрана полный кредит доверия
20:52 · Кубок России
«Акрон» поможет болельщикам добраться в Краснодар
20:45 · Кубок России
Непомнящий предположил, почему «Акрон» выбил из Кубка России четыре клуба РПЛ
20:37 · Кубок России
«Игра с ЦСКА была равной» — хавбек «Урала» Сунгатулин
20:26 · Россия. Премьер-лига
Алексей Мелёшин: «Абаскаль — высококвалифицированный специалист, победы придут»
Все новости
Рекомендуем